iPad Air (WiFi + Cellular) 5a generazione in SCONTO ASSURDO del 31%

Se vuoi acquistare un iPad ma sei indeciso su quale modello sia il migliore, garantendo un rapporto qualità prezzo eccellente, approfitta di questa occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello iPad Air (WiFi + Cellular) di 5a generazione a soli 575 euro, invece che 829 euro.

Ebbene sì, con lo sconto del 31% sul prezzo di listino puoi averlo a una cifra davvero molto più bassa e risparmi la bellezza di 254 euro. Questa è la versione da 64 GB e potrai usare una Sim per navigare su internet in 5G. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 115,02 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPad Air di 5a generazione a un prezzo sconvolgente

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere iPad Air (WiFi + Cellular) di 5a generazione è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Grazie al suo bellissimo display Liquid Retina da 10,91 pollici con True Tone puoi goderti video impeccabili e dai colori intensi e vivaci. Ogni cosa prenderà vita.

Il Chip Apple M1 con CPU a 8 Core, 6 GB di RAM e Neural Engine avrai una velocità incredibile per svolgere tutte le operazioni che vuoi, anche diverse simultaneamente. Possiede una fotocamera posteriore con grandangolo da 12 MP e una frontale sempre da 12 MP.

Fai alla svelta perché difficilmente questa occasione così unica potrà durare a lungo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo iPad Air (WiFi + Cellular) di 5a generazione a soli 575 euro, invece che 829 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.