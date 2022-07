iPad Air (M1): si può utilizzare per produrre musica?

Se state cercando un buon tablet per comporre musica, vogliamo consigliarvi l’iPad Air di ultima generazione, quello con il processore Apple Silicon. Questo particolare modello di device è stato commercializzato a marzo scorso ed è ancora oggi una valida soluzione per chi vuole un prodotto leggero per la navigazione web, la gestione dei propri social, delle e-mail ma anche per compiti più impegnativi.

iPad Air: come si usa per la musica?

Con questo dispositivo infatti, si può perfino montare un video grazie ad alcuni software potentissimi. Non di meno, qualcuno è solito utilizzarlo come tavoletta per i lavori di grafica, magari con l’ausilio di una Apple Pencil e di qualche programma adeguato.

Un po’ di tempo fa però, qualche utente ci ha chiesto: “ma non si può utilizzare per comporre musica? Può essere un device adatto allo scopo?” Assolutamente sì che ora diciamo anche il perché.

In primo luogo dovete sapere che c’è un processore di fascia alta, lo stesso che abbiamo sui Mac commercializzati finora. Inoltre, il sistema operativo si presta benissimo a qualsiasi operazione e l’app Store contiene tutto ciò di cui potresti aver bisogno. Tuttavia, ci sentiamo di consigliarvi anche l’acquisto di un hub che ha l’uscita Lightning. Con questo strumento che costa 36,99€ infatti, potrete collegare due gadget USB 3.0, un paio di cuffie cablata tramite il Jack audio da 3,5 mm e perfino un cavo HDMI.

Ecco che quindi il vostro iPad Air diventerà un centro di controllo multimediale con cui ascoltare musica, ma anche comporla; con cui vedere film serie TV e editare clip in 4K. Piccola nota: lo schermo da 10,9“ retina è un LCD con supporto alla frequenza di aggiornamento 60 Herz. La scocca è interamente in alluminio riciclato e vanta un design industrial molto minimal.

Oggi vi portate a casa l’iPad Air con soli 656,00€, con spedizione gratuita inclusa. Ricordiamo anche che l’assistenza clienti è attiva tutti i giorni, altri festivi fino a mezzanotte. E la garanzia di Apple dura un anno e quella di Amazon ben due: semplicemente eccezionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.