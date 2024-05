Il Sottocosto di Unieuro continua online: Galaxy Tab A9+ in offerta a 199,99 euro

Dopo la fine della promo valida anche in negozio, le offerte del Sottocosto Unieuro proseguiranno online fino al 22 maggio. Tra gli articoli più interessanti segnaliamo il Samsung Galaxy Tab A9+, in vendita a 199,99 euro anziché 309,90 euro (prezzo di vendita consigliato). Volendo è possibile anche scegliere il pagamento in tre rate a interessi zero da 66,66 euro al mese con Klarna o PayPal.

Galaxy Tab A9+ di Samsung sfoggia un design elegante, mantenendo inalterata la firma dell’azienda coreana sui suoi iconici tablet. Esperienza di visione superiore alla media, maggiore spazio di archiviazione e produttività spinta al top sono i principali punti di forza di uno dei migliori tablet Android acquistabili con un budget pari o inferiore a 200 euro.

Samsung Galaxy Tab A9+ in offerta a 199,99 euro sul sito di Unieuro

Per la serie “anche l’occhio vuole la sua parte”, il Galaxy Tab A9+ non tradisce le aspettative, presentandosi da subito come un tablet elegante, senza per questo rinunciare al design iconico dei tablet Samsung. Le colorazioni disponibili sono Graphite, Silver e Navy.

Nove persone su dieci acquistano un tablet per guardare film, serie tv e/o eventi sportivi grazie a uno schermo più grande rispetto a quello del proprio smartphone. Samsung lo sa bene e con il Tab A9+ ha voluto fare le cose in grande offrendo un display ampio e luminoso, in grado di creare un’esperienza di visione immersiva anche sotto la luce diretta del sole.

I dispositivi come i tablet sono però sinonimo anche di produttività. Sotto questo aspetto, possiamo confermare l’ennesimo ottimo lavoro compiuto dall’azienda sudcoreana, offrendo agli utenti la possibilità di usare fino a tre applicazioni contemporaneamente.

Il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ è in offerta a soli 199,99 euro sul sito unieuro.it, con tanto di spese di spedizione gratuite. La promozione terminerà il prossimo 22 maggio.