Samsung Galaxy Tab A9+ in offerta a 199€ su Amazon: è un BEST BUY (8/128 GB)

La scelta del tablet da comprare a meno di 200 euro diventa semplicissima: con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128 GB al prezzo scontato di 199 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa variante del tablet di Samsung che viene venduta direttamente da Amazon, con possibilità, per gli utenti selezionati, di completare l’acquisto anche con un pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet da comprare a meno di 200 euro

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è il tablet da comprare oggi per chi ha un budget ridotto. Le specifiche sono ottime: la scheda tecnica include, infatti, un display da 11 pollici con risoluzione Full HD oltre all’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 695.

Da notare che la versione in offerta ha 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il tablet di Samsung è dotato anche di una batteria da 7.040 mAh oltre che del sistema operativo Android 14, personalizzato da Samsung con la One UI, sempre ricca di funzionalità e ottimizzata per i tablet.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9+ al prezzo scontato di 199 euro, con anche l’opzione per completare l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. La promozione riguarda, come detto, la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Il tablet è venduto da Amazon. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.