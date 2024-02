iPad Air è un acquisto OBBLIGATORIO con lo SCONTO di 200€

L’iPad Air di Apple è una perfetta combinazione di potenza, versatilità e design elegante. Dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici, con True Tone e vasta gamma cromatica P3, offre un’esperienza visiva straordinaria con colori brillanti e dettagli nitidi. Da menzionare il potentissimo chip Apple M1 con Neural Engine, che garantisce prestazioni sorprendenti per gestire in scioltezza anche più operazioni nello stesso momento e senza alcuna incertezza.

Grazie all’offerta di oggi, potrai mettere le mani su iPad Air ad un prezzo di appena 589 euro, anziché 789 euro, merito di un sorprendente sconto del 25%: cogli al volo quest’occasione ed effettua il tuo ordine su Amazon, prima che il prezzo torni a salire.

Offerta irripetibile per l’iPad Air di Apple

La fotocamera grandangolare da 12MP di iPad Air consente di catturare immagini mozzafiato e video eccezionali, mentre la selfie camera, anch’essa da 12MP con ultra-grandangolo ed inquadratura automatica, è ottimale per selfie e videochiamate di qualità. Con 64GB di memoria d’archiviazione, hai tutto lo spazio necessario per salvare foto, video, app ed altro ancora.

Davvero eccellenti gli altoparlanti stereo di iPad Air, che offrono un suono immersivo per la fruizione dei tuoi contenuti multimediali preferiti, mentre il Touch ID permette un’esperienza di autenticazione sicura e veloce. Con una lunga durata della batteria ed il supporto per il Wi-Fi 6, questo tablet è pronto per attività di studio, lavoro o per goderti un po’ di meritato intrattenimento.

Non rinunciare alla convenienza, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo Apple iPad Air con un risparmio che sfiora i 200 euro: lo riceverai a casa prestissimo con consegna gratis e te ne innamorerai fin da subito.