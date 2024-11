iPad Air con M2 al minimo storico assoluto per il Black Friday: scorte a ruba

L’elegantissima colorazione Galassia del nuovo iPad Air da 11 pollici con chipset M2 è protagonista di una strepitosa offerta durante la Settimana del Black Friday di Amazon. Oggi puoi acquistarlo al minimo storico assoluto di 599 euro invece di 719: acquistandolo subito puoi pagarlo a rate scegliendo Cofidis al checkout. Devi sbrigarti però perché sta andando rapidamente a ruba.

iPad Air con M2: un tablet mostruoso per lavoro, studio e intrattenimento

Con il nuovo iPad Air con M2 ti porti a casa un tablet eccezionale perfetto per ogni tua esigenza, che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento. Il display Liquid Retina da 11 pollici è la solita meraviglia dei prodotti Apple, con colori incredibili e dettagli mozzafiato anche sotto la luce diretta del sole.

Vero protagonista però è il chipset M2 sotto la scocca che garantisce prestazioni eccezionali per elaborazioni grafiche ultraveloci, multitasking senza sforzo e una batteria che dura un’intera giornata grazie ad una strepitosa efficienza energetica.

Il dispositivo dà il meglio di sé sfruttando le varie funzioni di iPadOS, in particolare grazie a Stage Manager, che ti permette di usare più app contemporaneamente e persino di connetterti a monitor esterni. Abbinato ad Apple Pencil Pro o una Magic Keyboard, inoltre, può diventare uno strumento di produttività ancora più completo.

Tra le altre cose, ecco la fotocamera frontale orizzontale da 12MP e la fotocamera posteriore con grandangolo, ideale per video 4K e foto nitide, WiFi 6E e connettore USB-C. Infine, anche il Touch ID per l’accesso al dispositivo e per effettuare pagamenti in tutta sicurezza.

iPad Air con M2 può essere il tuo regalo di Natale con un mese di anticipo: acquistalo adesso a soli 599 euro, anche a rate.