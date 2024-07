iPad Air con M1 in offerta flash su Amazon: il prezzo cala a 499€

iPad Air è protagonista di una nuova offerta Amazon diventando uno dei best buy del momento per chi è alla ricerca di un nuovo tablet. Per un periodo di tempo limitato, infatti, il tablet con chip M1 è ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro, con possibilità di acquisto anche in 5 rate. Si tratta del nuovo minimo storico per il modello. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere il tablet al carrello. La promo dovrebbe terminare a breve.

iPad Air con M1: è il tablet da prendere su Amazon

Con iPad Air si va sul sicuro: il tablet è dotato del potente chip M1 che, a questo prezzo, rappresenta una soluzione eccezionale per poter garantire prestazioni elevate e tanta efficienza. Il modello, inoltre, è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici oltre che di 64 GB di storage e del supporto Wi-Fi. C’è anche il sistema operativo iPadOS. Il tablet è dotato di una fotocamera posteriore e di una anteriore, con sensori da 12 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad Air con chip M1 al prezzo scontato di 499 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili con carta di debito, dilazionando la spesa per un periodo di tempo più lungo. Il tablet è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto. Con l’offerta in corso, il modello è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico.