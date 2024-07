iPad Air con M1 in offerta a 499€ su Amazon: è un VERO AFFARE (anche in 5 rate)

Per chi è alla ricerca di un nuovo tablet, in questo momento, la scelta giusta non può che essere iPad Air con chip M1, ora disponibile al prezzo scontato di 499 euro grazie alla nuova offerta Amazon, con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito. L’offerta in questione è valida per la versione Wi-Fi da 64 GB del tablet. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPad Air con M1: un best buy tra i tablet

Con iPad Air è possibile acquistare un ottimo tablet, completo, veloce e con tutte le funzionalità utili per un utilizzo senza limitazioni. Tra le specifiche c’è il potente chip M1, una garanzia di prestazioni elevate in questa fascia di prezzo, a cui si affianca un display Liquid Retina da 10,9 pollici di diagonale. Il tablet ha 64 GB di storage e può contare sul sistema operativo iPadOS, con aggiornamenti costanti da parte di Apple. La versione in offerta è quella con connettività Wi-Fi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPad Air con chip M1 al prezzo scontato di 499 euro. Il tablet di Apple è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta riguarda solo alcune colorazioni del tablet di Apple. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.