iPad Air (2022) da 64 GB: a soli 589€ è il miglior tablet da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet versatile, di punta, perfetto per tutte le situazioni e gli scenari, non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPad Air (2022) che da qualche girono si trova in super sconto su Amazon al prezzo sensazionale di soli 589,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con possibilità di riceverlo a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

iPad Air (2022): il miglior tablet del momento

Capite bene che a questa cifra risulta essere un best buy senza paragoni e senza rivali, perfetto per tantissimi utilizzi e per tantissimi scopi. Correte a prenderlo adesso e fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione esclusiva. Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi; scopriamoli insieme.

Come detto, potrete usufruire della spedizione gratuita in pochissimi giorni. Non dovrete pagare un singolo centesimo per farlo vostro e pensate che avrete accesso al reso gratuito (in caso di eventuali problematiche o ripensamenti) entro un mese. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Fra le altre cose poi, potrete perfino beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore (valida in tutti gli Apple Store del mondo) e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPad Air (2022) dispone di un processore Apple Silicon M1, coadiuvato da 64 GB di memoria interna e da un modem Wi-Fi per la connettività next-gen. È realizzato in alluminio e il vetro è laminato e supporta la Apple Pencil di seconda generazione. C’è la possibilità di sfruttare il device con la cover Magic Keyboard così diventerà simile ad un miniPC con tastiera e trackpad. A soli 589,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.