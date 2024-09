iPad di 9ª generazione (modello 2021) da 10,2" con 64GB a 110€ in meno

Se hai deciso di acquistare un iPad è perché vuoi il meglio del meglio senza fare rinunce. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione di Amazon che ti permette di avere iPad di 9ª generazione a soli 299 euro, invece che 409 euro.

Siamo di fronte uno sconto del 27% che abbatte il prezzo e lo porta vicinissimo al minimo storico. Potrai così risparmiare la bellezza di 110 euro sul totale e soprattutto avere un dispositivo eccezionale. Grazie al suo potente processore e un’interfaccia intuitiva puoi svolgere tutti i lavori che desideri in modo semplice e veloce. È adatto per il lavoro, per la scuola e anche per hobby. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 59,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

iPad di 9ª generazione a prezzo molto più basso

Non ci sono dubbi, iPad di 9ª generazione a questa cifra è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Come ti dicevo si tratta di un dispositivo eccellente, dotata del potente chip A13 Bionic con Neural Engine che riesce ad analizzare le immagini in modo rapidissimo senza assorbire eccessiva potenza.

Gode di una fotocamera posteriore da 8 MP con grandangolo e una frontale da 12 MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica per foto spettacolari. Possiede, in questa versione, 64 GB di memoria interna e un display Retina da 10,2 pollici con colori vividi e brillanti. Inoltre è dotato del touch ID per una migliore sicurezza.

Siamo di fronte a un’occasione più unica che rara, quindi non rischiare di perderla. Questo è uno dei migliori dispositivi che puoi avere a questo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo iPad di 9ª generazione a soli 299 euro, invece che 409 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.