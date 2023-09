iPad 9 in offerta a 308€: è un BEST BUY assoluto

Se avete bisogno di un nuovo tablet e avete un budget ridotto c’è una sola opzione da considerare: iPad 9. Il tablet entry level di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 308 euro grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto SETTEMBRE2023. La promozione consente anche l’acquisto in 3 rate senza interessi, scegliendo di completare l’acquisto con PayPal. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

iPad 9 è in offerta a un super prezzo

Con un budget di circa 300 euro è difficile trovare di meglio: iPad 9, infatti, è ora un vero e proprio best buy. Il tablet di Apple è dotato di un display da 10,2 pollici e del SoC Apple A13 Bionic in grado di gestire, senza problemi, tutte le attività tipiche di un tablet.

Il modello in offerta è dotato di 64 GB di memoria interna oltre che del supporto Wi-Fi. La scocca è, invece, in colore Argento. Da segnalare anche il tasto Home frontale che integra il Touch ID. Il sistema operativo è, naturalmente, iPadOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPad 9 al prezzo scontato di 308 euro (grazie all’inserimento nel carrello del codice sconto SETTEMBRE2023). Scegliendo di pagare con PayPal è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi.

La promozione è destinata a durare per un breve periodo. Il codice sconto, infatti, termina a fine mese e le unità disponibili del tablet potrebbero terminare rapidamente. Per accedere subito all’offerta, quindi, è consigliabile non perdere tempo e utilizzare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.