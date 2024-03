iPad (2022) da 64 GB: MINIMO STORICO, costa solo 399€ su Amazon

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente speciale e degna di nota; l’ottimo iPad (2022), con ben 64 GB di memoria interna, modem Wi-Fi e in colorazione argento costa soltanto 399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso anche perché è un device potentissimo con cui lavorare, fare editing fotografico, rilassarsi con le serie TV, i film in streaming, e molto altro ancora. Viene proposto ad un costo irrisorio e con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; fate presto e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata che vi farà risparmiare il 32% sul valore di listino.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

iPad (2022) è il tablet entry level di casa Apple; ciò significa che il dispositivo è il più economico dell’intera line-up ma questo non deve preoccuparvi. È perfetto sia per l’intrattenimento multimediale che per il lavoro o la gestione dei social, va benissimo anche per disegnare visto che supporta la Apple Pencil di prima generazione (o quella USB Type-C), è leggero e ha una buona autonomia. Non di meno ha una webcam posta sul frame orizzontale e ciò rende il prodotto eccellente per chi fa molte videocall di lavoro o per l’università. Si ricarica con la USB Type-C e c’è una fotocamera posteriore da 12 megapixel che scatta fotografie nitide e la si può utilizzare per scannerizzare documenti (magari con l’ausilio di un’app apposita).

Il device viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. C’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e si può beneficiare di due anni di garanzia con il rivenditore e di uno con il costruttore. A soli 399,00€ è da comprare immediatamente.