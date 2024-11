iPad 10 in offerta anticipando il Black Friday: a questo prezzo è il tablet da prendere

iPad 10 cala di prezzo e diventa sempre più interessante: con la nuova offerta eBay e il codice sconto NOVEMBRE24, infatti, è ora possibile acquistare il tablet di Apple con un prezzo scontato di 332 euro. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani sul tablet andando a minimizzare la spesa. L’acquisto, inoltre, può essere completato anche in 3 rate senza interessi con PayPal e il modello è dotato di 24 mesi di garanzia. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPad 10: ora il prezzo è giusto

Con iPad 10 è possibile mettere le mani su di un ottimo tablet, completo e con un rapporto qualità/prezzo al top. Il modello in questione è dotato di un display Liquid Retina da 10,9 pollici a cui affianca l’ottimo SoC Apple A14 Bionic, in grado di offrire prestazioni eccellenti in tutti i contesti di utilizzo.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche 64 GB di memoria interna oltre al supporto alla connettività Wi-Fi 6. Da segnalare il sensore Touch ID per la scansione dell’impronta digitale. Il sistema operativo è iPadOS 18, con aggiornamenti costanti da parte di Apple che aggiunge nuove funzioni e migliora le prestazioni del tablet costantemente.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto NOVEMBRE24 è ora possibile acquistare iPad 10 al prezzo scontato di 332 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi e con 24 mesi di garanzia. L’offerta è disponibile premendo sul box qui di sotto.