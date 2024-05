Samsung Galaxy Tab S9 FE in offerta su Amazon: a QUESTO PREZZO è da prendere subito

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è protagonista di una nuova offerta Amazon che taglia il prezzo del tablet, portandolo al nuovo minimo storico. In questo momento, infatti, il tablet di Samsung è disponibile al prezzo scontato di 379 euro, con la possibilità di scegliere tra varie colorazioni. La promozione garantisce uno sconto di 170 euro rispetto al listino. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: a questo prezzo è il tablet da comprare

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab S9 FE include un display TFT LCD da 10,9 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD, oltre al SoC Exynos 1380, affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è poi una batteria da 8.000 mAh. Da notare che il tablet è stato aggiornato ad Android 14 e potrà sfruttare un supporto software di lunga durata. C’è anche la S-Pen, già inclusa in confezione.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S9 FE al prezzo scontato di 379 euro invece di 549 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare il tablet al nuovo minimo storico. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è davvero molto vantaggiosa: per chi cerca un tablet Android completo e con ottime specifiche, infatti, questo modello è la scelta giusta.