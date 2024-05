129€ per questo TABLET con TASTIERA (e 6+64GB di memoria)!

Probabilmente questo è uno di quei famosi errori di prezzo che durano pochissimi minuti, quindi fai presto! Il tablet Android Blackview Tab 30, con delle specifiche davvero ottime, è in sconto al 50% in meno! Basterà infatti inserire il codice “9IZLEGF5” in fase d’acquisto, per far sì che passi da 259,99€ a soli 129,99€. E, come se non bastasse, in confezione è inclusa anche una tastiera.

Tutte le caratteristiche del tablet

Con una memoria RAM da 6 GB e uno spazio di archiviazione interno di 64 GB, espandibile fino a 1 TB tramite una scheda TF, questo tablet si dimostra un vero campione di multitasking e prestazioni senza intoppi. E con il sistema operativo Android 13, l’esperienza utente diventa un vero piacere!

Oltre alle prestazioni interne di primo livello, il Tab 30 di Blackview si distingue anche per il suo splendido display HD+ da 10 pollici, che offre immagini perfette per guardare film e serie TV. Parlando di dimensioni, con uno spessore di appena 9,8mm e un peso di soli 520 grammi, è il compagno perfetto da portare ovunque tu vada.

E la sua batteria da 5100 mAh, che assicura fino a 15 ore di autonomia, unita alla connettività Wi-Fi 6 ad alta velocità, il tablet in questione è pronto a tenere il passo con il tuo stile di vita frenetico.

Non manca neanche la proiezione wireless, grazie alla quale puoi facilmente collegare il tablet a un televisore per goderti un’esperienza visiva ancora più coinvolgente, trasformando il tuo salotto in una sala cinematografica personale.

Inoltre, questo tablet arriva completo di un set regalo che include custodia, alimentatore, cavo USB, manuale d’uso e una tastiera, offrendoti tutto il necessario!

Prendi al volo il tablet Blackview Tab 30 a soli 129,99€, ma ricorda che per pagarlo così poco dovrai inserire il codice “9IZLEGF5” in fase d’acquisto.