iOS porta tante novità: anche 8 nuovi sfondi dai motivi astratti

Durante l’evento WWDC 2024, da poco concluso, Apple ha svelato tutti i dettagli di iOS 18: l’aggiornamento promette di portare una raffica di nuove funzionalità e, tra le altre cose, renderà la schermata iniziale più personalizzabile. Oltre alle caratteristiche più succose, Apple ha anche aggiunto una serie di nuovi sfondi per gli iPhone supportati, già disponibili al download grazie al lavoro del portale iClarified.

Ecco gli otto nuovi sfondi iOS 18

Dal momento che il nuovo sistema operativo di Apple si trova ancora in versione beta, infatti, i nuovi sfondi non sono ancora accessibili al grande pubblico. Il nuovo set di wallpaper che verrà introdotto con iOS 18 è composto da otto sfondi astratti dalle linee sinuose, che abbracciano una discreta variabilità cromatica: rosa, giallo, azzurro, viola, in versione “light” – con colori più accesi – e “dark”, dalle tonalità più soffuse.

Trattandosi di wallpaper, possono essere scaricati da iClarified e impostati come sfondo da tutti gli utenti, incluso chi ha un dispositivo Android, seguendo semplicemente la classica procedura come si farebbe per una qualsiasi altra immagine. Non una grandissima novità, ma un piccolo dettaglio che farà sicuramente piacere a quanti avranno la possibilità di aggiornare il proprio iPhone con il nuovo sistema operativo.

Ricordiamo che i dispositivi che supporteranno iOS 18 sono:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs, iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone SE (dalla seconda generazione)

A questo elenco si aggiungono anche i futuri dispositivi della lineup iPhone 16.