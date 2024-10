iOS 18 sta uccidendo la batteria di iPhone 16 e 16 Pro: le lamentele dei fan

Non sembra essere tutto rose e fiori il debutto di iOS 18, ultima versione del sistema operativo di Apple che è arrivata in concomitanza con il lancio di iPhone 16 e 16 Pro: e proprio gli smartphone di nuova generazione della casa della mela morsicata sarebbero i primi a soffrire di un eccesso di consumo della batteria.

MacRumors.com ha svolto un’indagine in cui ha raccolto le lamentele degli utenti su Reddit, sui canali ufficiali Apple e anche sul proprio forum: oltre ai possessori di iPhone 16, però, ci sarebbero anche i proprietari dei vecchi modelli che hanno effettuato l’aggiornamento a iOS 18 a lamentare una batteria praticamente “disintegrata” in termini di autonomia.

iOS 18 e consumo eccessivo di batteria: un problema correlato?

MacRumors aveva aperto da tempo un thread dedicato alle lamentele sulla durata della batteria con iOS 18: una discussione aperta già ai tempi della versione beta ma che in seguito al lancio della build definitiva e dei nuovi smartphone è letteralmente tornata in auge raccogliendo ulteriori testimonianze.

In particolare, i possessori di iPhone 16 lamentano un consumo eccessivo della batteria soprattutto quando non è in uso. Un utente segnala che la durata della batteria di iPhone 16 Pro può scendere al 60% a metà giornata senza utilizzare il telefono in modo intenso.

E altre segnalazioni esprimono un sentimento comune: gran parte del consumo della batteria avviene in modalità standby, paradossalmente quindi quando l’iPhone non è in uso. Un paradosso se si considera che il consumo sembra diminuire quando invece il telefono viene utilizzato, il che suggerisce che possa esserci un’attività in background che si attiva in standby che compromette l’autonomia dello smartphone.

MacRumors ricorda che i problemi legati alla batteria sono piuttosto tipici quando arriva un nuovo aggiornamento di iOS, anche se questa volta il tono e la quantità delle segnalazioni sono cresciute in maniera evidente.

Alcuni utenti hanno segnalato miglioramenti con iOS 18.0.1 e con la versione beta di 18.1, ma la vera risoluzione pare per il momento essere lontana: sembra evidente che con il nuovo sistema operativo intervenga un bug che compromette la qualità dell’autonomia degli smartphone Apple. Servirà un ulteriore aggiornamento, forse, per mettere fine definitivamente alla situazione.