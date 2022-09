iOS 16 introduce la percentuale della batteria anche sui "vecchi" iPhone

Apple ha appena confermato che con iOS 16 la percentuale della batteria contenuta all’interno dell’icona della barra di stato arriverà anche sui modelli di telefoni precedentemente esclusi (iPhone 12 mini e iPhone 13 mini). Possiamo dirlo? Meno male!

Di fatto, dopo il debutto pubblico di iOS 16 avvenuto lunedì scorso, molti utenti sono rimasti delusi nell’osservare che il loro dispositivo non presentava la possibilità di inserire la percentuale della batteria all’interno dell’icona allocata sulla parte superiore della barra di stato. In particolar modo, i possessori di iPhone 12 mini e 13 mini avevano storto il naso non poco.

In un nuovo documento aggiornato, l’OEM di Cupertino ha riferito che questa feature, precedentemente esclusia da iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 Mini e 13 Mini, sarà inserita anche sui suddetti dispositivi. Il motivo dell’esclusione iniziale è ad oggi sconosciuto, ma tant’è.

La percentuale della batteria sarà presente sui vecchi modelli

Basti tornare indietro nel tempo a quest’estate; la compagnia di Cupertino aveva inserito la percentuale della batteria in una beta di iOS 16 rilasciata a luglio o agosto. Con un interruttore virtuale presente nelle impostazioni di sistema, gli utenti possono scegliere se vedere tale percentuale nella barra di stato o se lasciarla, come sempre, nel centro di controllo.

Sapevate che è dai tempi di iPhone X che questa feature era sparita dai dispositivi del brand? Curiosemente la trovavamo sui più vecchi melafonini ma non su quelli più nuovi. Inutile dirvi che le critiche sono state numerose per moltissimi anni.

La nuova icona presenta il numero (riferito alla percentuale della batteria) dentro l’icona, che rimane bianca fino a quando il device non raggiungerà il 20% di carica e, a quel punto, si trasforma in rossa o gialla a seconda della modalità di risparmio energetico.

Nelle notizie correlate, se desiderate un iPhone 13 Mini, vi invitiamo a comprarlo adesso prima che terminino le scorte del device “nuovo”. Su Amazon lo trovate a 749,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.