iOS 15: la funzione più attesa ancora non si vede all'orizzonte

Quando iOS 15 è stato presentato al WWDC 2021, Apple ha pubblicizzato una vasta gamma di nuove funzionalità per gli utenti possessori di iPhone e iPad. Pensiamo a SharePlay, all'Universal Control, alle note in iCloud e molte altre ancora. Alcune di queste sono state posticipate di diversi mesi. Con Universal Control ora disponibile in beta test, tuttavia, c'è una funzionalità che stiamo ancora aspettando che l'azienda rilasci al grande pubblico. Stiamo parlando della possibilità di avere la patente e la carta d'identità in formato digitale all'interno di Apple Wallet.

iOS 15: vogliamo gli ID digitali in Apple Wallet

Il supporto per l'archiviazioned delle schede digitali in Apple Wallet è stato annunciato per la prima volta al WWDC 2021 da Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay. Durante l'annuncio, la dirigente aveva pubblicizzato che questa è l'ultima feature di cui l'app Wallet ha bisogno per consentire agli utenti di “essere completamente liberi dal proprio portadocumenti”. La funzione era inizialmente prevista per la “fine del 2021”, ma è stata posticipata a novembre.

Allo stato attuale, non abbiamo informazioni ufficiali su quando l'azienda lancerà il supporto per l'archiviazione degli ID in Apple Wallet. Il sito web dell'azienda indica semplicemente che l'opzione in questione sarebbe stata presentata “all'inizio del 2022” (inizialmente negli USA).

Con iOS 15.4 ora in fase di beta test e che non mostra segnali per gli ID nell'applicazione Wallet, è possibile che Apple stia conservando la funzione per una versione successiva di iOS o che la funzione in realtà non sia affatto legata ad una iterazione.

Quello che sappiamo è che la Transportation Security Administration, o TSA, prevede di iniziare a implementare il supporto delle licenze digitali a partire da febbraio. Sfortunatamente, stiamo ancora aspettando una serie di altri dettagli su come la società organizzerà le carte d'identità e le patenti digitali nell'applicazione Wallet. Tim Cook afferma che i checkpoint TSA saranno “il primo posto in cui si potrà utilizzare il proprio ID digitale“.

A dicembre 2021, circa 30 diversi stati degli Stati Uniti stavano “esplorando” la possibilità di implementare questa feature. Non ci sono menzioni nemmeno sulle espansioni internazionali al di fuori del territorio nordamericano.

Vi piacerebbe godere di questa caratteristica così da eliminare – quasi del tutto – il portafogli dalle proprie tasche? Cosa ne pensate?