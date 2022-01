Con iOS 15.4 sarà più facile dare in permuta un iPhone

Apple ha rilasciato oggi la prima versione beta di iOS 15.4 agli sviluppatori, che include numerose nuove funzionalità come l'Universal Control, le note sicure sul portachiavi iCloud, la possibilità di utilizzare il Face ID con una mascherina sul volto e altro ancora. È interessante notare che la mela ha anche lavorato ad un nuovo “strumento di permuta”. Vediamo insieme cos'è e come funziona.

Apple Trade In: permutare un iPhone sarà più immediato

Il nuovo strumento di permuta è stato trovato da 9to5Mac all'interno del codice interno di iOS 15.4 beta 1. Come suggerito dalle stringhe di sistema, lo strumento aiuterà gli utenti a superare il processo di permuta di Apple, che fornisce un credito per un futuro acquisto presso l'Apple Store quando si invia il vecchio terminale ad Apple.

Lo strumento utilizzerà la fotocamera per rilevare i dettagli estetici di un altro prodotto, che probabilmente includono elementi come graffi, ammaccature o vetri rotti. Una volta completata la scansione, lo strumento invierà un report ad Apple.

L'OEM di Cupertino considera tutti questi dettagli per determinare quanto pagherà per un vecchio gadget del cliente, dal momento che un iPhone con uno schermo graffiato o rotto vale meno (in alcuni casi, addirittura, non è idoneo alla permuta) di un telefono in buone condizioni. Il nuovo strumento poi, dovrebbe rendere l'intero processo di permuta più preciso e veloce.

Un'altra cosa da tenere a mente è che mentre la compagnia di Cupertino si prepara a introdurre il proprio programma di riparazione “fai da te”, la stessa tecnologia integrata nel nuovo strumento di permuta potrebbe essere utilizzata in futuro per rilevare le parti originali di un articolo attraverso la camera del device.

Attenzione: poichè questa feature è ancora in fase di sviluppo, non c'è modo di testarlo personalmente anche se state utilizzando iOS 15.4 beta sul vostro iPhone o iPad. Come sempre, vi ricordiamo che iOS 15.4 beta è ora disponibile per gli sviluppatori, mentre il rollout ufficiale è previsto in primavera. Restate connessi.