Interruttore relè a 3 canali WiFi e Bluetooth 48A in OFFERTA su Amazon (-29%)

Amazon offre oggi uno sconto interessante su Shelly Pro 3: un interruttore relè a 3 canali, con WiFi, LAN e Bluetooth, perfetto per la domotica di casa ma anche per esercizi commerciali che puoi acquistare a soli 70,82 euro invece di 99,99, con spedizione Prime e consegna immediata.

Interruttore relè a 3 canali con WiFi e Bluetooth: come funziona

Questo interruttore relè modulare è ideale per l’illuminazione professionale e la gestione di apparecchiature commerciali, offrendo una vasta gamma di opzioni di utilizzo grazie ai suoi contatti a potenziale zero. Puoi automatizzare in modo intelligente i circuiti di illuminazione e di climatizzazione senza la necessità di cablaggi aggiuntivi.

In questo modo, puoi massimizzare l’efficienza energetica e ottimizzare il controllo degli apparecchi elettrici, fornendo al contempo un’interfaccia utente intuitiva e personalizzabile tramite l’app Shelly Smart Control.

L’applicazione consente infatti di controllare i dispositivi Shelly da remoto e di ricevere notifiche per tutti gli eventi automatizzati della casa: puoi configurare facilmente i dispositivi, gestire le impostazioni specifiche e creare scene personalizzate per attivare azioni di automazione domestica specifiche. Inoltre, è compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Home, per un’esperienza di automazione domestica integrata e versatile.

Una soluzione all’avanguardia per l’automazione domestica e commerciale: l’interruttore relè a 3 canali Shelly Pro 3 può essere tuo a soli 70,82 euro invece di 99,99.