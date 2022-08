Internet Unlimited V-MAX: PROMO Vodafone a 32,90€

La PROMO Internet Unlimited V-MAX di Vodafone offre internet flat 24 ore su 24 a casa con una chiavetta dati che funge da backup ad un prezzo davvero incredibile. Inoltre, dopo l’attivazione del servizio sarà possibile richiedere all’operatore rosso di inviarvi a casa il Super Wi-Fi Extender.

Questo apparato aggiuntivo è utile per chi ha una casa su più piani e che non riesce quindi a fruire a pieno della rete wireless.

Internet Unlimited V-MAX di Vodafone: i dettagli della PROMO

La promozione prevede internet illimitato fino a 2.5 Gigabit al secondo nelle tecnologie ADSL, Fibra Misto Rame o Fiber To The Home, Modem fornito in comodato d’uso gratuito con tecnologia Wi-Fi 6 o Wi-Fi 5 a seconda della copertura, chiamate senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi e la chiavetta Vodafone Sempre Connessi Backup 4G. Il tutto per soli 32,90 euro mensili, anziché di 34,90€.

Questa opzione prevede anche la chiamata da parte di un tecnico qualificato per certificare il Wi-Fi di casa. In caso di mancanza di copertura in tutta la vostra abitazione, Vodafone, procederrà all’invio del Super Wi-Fi Extender.

La tariffa in questione include anche Rete Sicura Family, una feature che garantisce la protezione da virus e siti dannosi. Inoltre, è incluso anche il Parental Control che gestisce delle regole di navigazione anche per i più piccoli.

Costi ed altro

La promozione oltre ad essere priva di vincoli contrattuali ha anche l’attivazione del servizio completamente GRATIS. La spedizione dell’apparato, della chiavetta e dell’eventuale Extender sono anch’essi senza costi.

Inoltre, in caso di recesso sarà necessario restituire entro trenta giorni la Vodafone Station, la chiavetta di backup e il Super Wi-Fi Extender inclusi in comodato d’uso gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.