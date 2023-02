Inter-Udinese: guarda la Serie A TIM in streaming in esclusiva

Sabato 18 febbraio 2023 si giocherà Inter-Udinese. Valida per la Serie A TIM 2022/23, questa partita verrà trasmessa in esclusiva solo su DAZN. Non perderti questo match e tutti gli altri in programma per la ventitreesima giornata di campionato italiano.

Sabato sera a San Siro per l’Inter, che questa sera ospita l’Udinese di Sottil. La partita d’andata – vinta dai friulani in rimonta per 3-1 – fu uno dei momenti più difficili della gestione Inzaghi, ma dopo la dura sconfitta della Dacia Arena la truppa nerazzurra fu capace di reagire non solo in campionato, ma superando anche la fase a gironi di Champions League. A quattro giorni dall’andata degli ottavi di coppa contro il Porto, i nerazzurri vogliono comunque dare il massimo per conquistare i 3 punti. Riusciranno a vendicare l’andata?

La telecronaca dell’evento sarà di Edoardo Testoni con Stefano Gobbi al commento tecnico. Diamo anche uno sguardo alle due formazioni che probabilmente scenderanno in campo per ordine dei due rispettivi allenatori Inzaghi e Sottil:

Inter (3-5-2)

Onana

Skriniar

De Vrij

Bastoni

Dumfries

Barella

Brozovic

Mkhitaryan

Dimarco

Dzeko

Lukaku

Udinese (3-5-2)

Silvestri

Becao

Bijol

Perez

Pereyra

Lovric

Walace

Arslan

Udogie

Beto

Success

