Instagram: vi stuzzica l'idea di aggiungere musica ai post classici?

Per anni, Instagram ha consentito agli utenti (nelle zone supportate) di aggiungere musica alle loro Storie: un catalogo che include milioni di brani tra cui poter scegliere alcuni secondi di una determinata traccia da allegare. Tale possibilità ha successivamente coinvolto i Reel: ora l'azienda sta testando la condivisione musicale anche nei post “tradizionali”.

Interessanti novità (in arrivo?) per i post di Instagram

Al momento, la nuova implementazione è in fase di test solo per alcuni utenti selezionati, in India e in altri Paesi non ancora specificati. Per questi ultimi è già disponibile un ulteriore menu tramite il quale scegliere la musica da abbinare al post: l'operazione è del tutto simile rispetto a quanto già apprezzato con Reel e Storie. A tale riguardo, vi mostriamo lo screenshot condiviso dai colleghi di xda-developers:

Non è chiaro se e quando il supporto per la musica nei post classici di Instagram verrà distribuito in nuove regioni e per una percentuale maggiore di utenti: trattandosi di un test, non è detto che il rilascio vada a buon fine a livello globale.