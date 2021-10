Instagram: finalmente tutti possono condividere link nelle Storie

A partire da ieri, mercoledì 27 ottobre, Instagram ha deciso di estendere a tutti una possibilità che fino ad allora restava riservata ad utenti con un determinato numero di follower: adesso, chiunque sarà in grado di condividere link all'interno delle Storie.

Importanti novità per le Storie di Instagram

L'intenzione del social network è quella di conferire benefici anche a chi, al momento, non dovesse vantare un gran seguito di pubblico sul profilo. Instagram si rivolge in special modo ad aziende ed e-commerce, che potranno finalmente inserire link ai loro prodotti direttamente nelle Storie. Per effettuare l'operazione sarà necessario seguire i passaggi qui indicati:

Cattura o carica i contenuti nella tua Storia;

Seleziona lo strumento “Adesivi” dalla barra di navigazione in alto;

Scegli “Link” per aggiungere il collegamento desiderato e clicca su “Fatto”;

Posiziona l'adesivo nella tua Storia e clicca in corrispondenza di esso per decidere la combinazione di colori che più ti piace.

Nonostante il passo in avanti compiuto in favore degli utenti “meno in vista”, Instagram ha precisato che qualora si dovessero riscontrare comportamenti illeciti si procederebbe con la sospensione di tale funzionalità o del profilo in sé.