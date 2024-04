Instagram: STOP alle foto "compromettenti" dei minorenni in DM

Tempi duri per i “nudini” su Instagram, almeno nel caso di utenti che non abbiano ancora compiuto la maggiore età. Meta ha scelto di intervenire per fare in modo che questa pericolosa abitudine non sia esente da scrupoli di coscienza.

Le statistiche parlano chiaro: sempre più utenti minorenni inviano e ricevono foto di nudo in DM su Instagram, che ormai è considerata una delle applicazioni più efficaci a tale scopo. Ecco dunque le prime contromosse che la società ha deciso di adottare.

Instagram censura le foto hot, ma solo per i minorenni

Il sistema di protezione sviluppato per i messaggi diretti su Instagram andrà a sfocare tutte quelle foto identificate dall’algoritmo come “contenenti nudità”, oltre a scoraggiare gli utenti all’invio dei contenuti di natura sessuale:

Nelle stesse modalità, anche coloro che dovessero ricevere immagini di quel tipo visualizzerebbero uno specifico avviso di Instagram. Quanto detto si applicherebbe anche nel caso in cui fosse l’utente minorenne a ricevere foto di nudo da altri iscritti:

Come già da noi spiegato all’inizio, queste limitazioni verranno applicate di default con minori coinvolti. Nelle fasi iniziali, ad essere interessata sarà solo una ristretta porzione di pubblico, prima di assistere ad un rilascio a livello globale:

Chiunque abbia compiuto 18 anni non sarà interessato da questi cambiamenti (a patto che le interazioni avvengano con maggiorenni), poiché si suppone che i “più grandi” siano già ben consapevoli dei rischi assunti nel momento in cui decidessero di inviare una foto di nudo su Instagram (tra cui la condivisione non autorizzata).