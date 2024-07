Insta360 ONE RS Twin Edition: doppia promozione Amazon e risparmio di ben 190€

Amazon ha lanciato una promozione eccezionale per la Insta360 ONE RS Twin Edition, una delle videocamere più innovative e versatili disponibili sul mercato. Grazie a una doppia promozione, il prezzo di questa straordinaria action cam scende da 569,99 euro a soli 379 euro. L’offerta consiste in uno sconto iniziale del 25%, seguito da un ulteriore sconto di 47 euro applicabile tramite un coupon da selezionare prima dell’acquisto.

Caratteristiche della Insta360 ONE RS Twin Edition

La Insta360 ONE RS Twin Edition è nota per il suo design modulabile, che permette di passare facilmente tra una lente 4K Boost e una lente 360. Questo offre una flessibilità senza pari per catturare immagini e video da diverse prospettive, rendendola ideale per una vasta gamma di attività, dalle avventure all’aperto alle riprese professionali. Questa videocamera è in grado di registrare video in 5.7K con la lente 360 e in 4K con la lente Boost, garantendo immagini nitide e dettagliate.

La tecnologia di stabilizzazione FlowState assicura riprese fluide anche in condizioni movimentate, eliminando efficacemente le vibrazioni e i tremolii. Grazie a un nuovo sensore, potete anche scattare foto nitide da 48MP, e riprendere in Widescreen 6K per video d’azione ultra-dettagliati. La Insta360 ONE RS è impermeabile fino a 5 metri anche quando assemblata.

La Insta360 ONE RS Twin Edition è dotata di diverse funzionalità intelligenti che migliorano l’esperienza di registrazione. La funzione di editing AI semplifica la post-produzione, mentre l’app Insta360 offre strumenti avanzati per personalizzare e migliorare i tuoi video. Inoltre, la connettività Wi-Fi e Bluetooth permette di controllare la videocamera a distanza e di condividere i contenuti sui social media in tempo reale.

L’offerta su Amazon è articolata in due fasi. Prima di tutto, viene applicato uno sconto diretto del 25% sul prezzo originale di 569,99 euro. Successivamente, è possibile ottenere un ulteriore sconto di 47 euro selezionando un coupon direttamente nella pagina del prodotto. Questi sconti cumulativi portano il prezzo finale della Insta360 ONE RS Twin Edition a soli 379 euro, consentendo un risparmio complessivo di 190,99 euro con tanto di possibilità di pagare il tutto in comode rate a tasso zero.