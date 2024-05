Insta360 GO 3: sconto ESCLUSIVO del 11% su Amazon

La Insta360 GO 3 è l’action cam che sta rivoluzionando il mondo delle riprese video portatili. Leggera e compatta, con un peso di soli 35 grammi, è perfetta per essere portata ovunque, senza mai diventare un ingombro. Questa straordinaria videocamera è attualmente in super sconto dell’11% su Amazon, rendendola ancora più accessibile al prezzo speciale di soli 359,99 euro, anziché 404,99 euro.

Insta360 GO 3: un’occasione da prendere al volo

Grazie alla possibilità di riprendere in POV a 2,7K completamente a mani libere, la Insta360 GO 3 è ideale per immortalare esperienze uniche da angolazioni creative. Sia che tu stia pedalando su un sentiero di montagna, giocando con il tuo animale domestico o esplorando nuove destinazioni, la GO 3 cattura ogni momento con una nitidezza impressionante.

Il design magnetico della Insta360 GO 3 e i suoi accessori innovativi, come il ciondolo magnetico e la Easy Clip, offrono possibilità di montaggio illimitate. Riprendi da prospettive mai viste prima e dai libero sfogo alla tua creatività con angolazioni che trasformano ogni video in un’opera d’arte visiva.

L’Action Pod multifunzionale estende ulteriormente le capacità della Insta360 GO 3. Con una durata di ripresa di 170 minuti, touchscreen orientabile, telecomando e anteprima live, è lo strumento definitivo per controllare ogni aspetto delle tue riprese. Inoltre, il montaggio magnetico dell’Action Pod è identico a quello della GO 3, assicurando una versatilità totale.

La stabilizzazione FlowState di Insta360 elimina ogni tremolio, urto e oscillazione, mentre la funzione Horizon Lock 360 garantisce che i tuoi video siano sempre livellati, indipendentemente dalle condizioni. Queste caratteristiche rendono la GO 3 perfetta per chi cerca riprese fluide e professionali.

Robusta e impermeabile fino a 5 metri, la Insta360 GO 3 è progettata per affrontare ogni sfida, dalla pioggia agli schizzi, rendendola ideale per qualsiasi tipo di avventura.

L’editing potenziato dall’IA è un’altra straordinaria caratteristica della GO 3. L’app Insta360 seleziona automaticamente i momenti salienti, creando storie o reel accattivanti in pochi istanti. Scegli le tue clip preferite, aggiungi la tua musica e rilassati mentre l’app fa tutto il lavoro.

Non perdere l’occasione di aggiungere questa incredibile action cam alla tua collezione. Approfitta subito dello sconto su Amazon del 11% e fai tua la Insta360 GO 3 al prezzo vantaggioso di soli 359,99 euro.