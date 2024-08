Insta360 Ace Pro: l'action camera 4K e 120fps (con schermo) precipita a 369€!

Desideri un’action camera per registrare le tue prodezze, portarla con te in viaggio o accompagnarti nelle tue uscite in moto? Insta360 Ace Pro è davvero perfetta! Prima di scoprire tutte le sue peculiarità, ti basterà sapere che il prezzo originario di 429,99€ viene completamente distrutto, arrivando a costare appena 369,99€!

Tutte le caratteristiche della Insta360 Ace Pro

Con il suo sensore da 1/1.3 pollici, eccezionalmente grande per una fotocamera di queste dimensioni, l’Insta360 Ace Pro cattura un’enorme quantità di luce, diminuendo la riduzione del rumore. Inoltre, il suo chip AI da 5 nm, lavora in perfetta sinergia per ottimizzare le prestazioni del sensore, applicando complessi algoritmi di elaborazione delle immagini.

La partnership con Leica ha portato all’integrazione dell’iconico obiettivo Leica SUMMARIT, sinonimo di eccellenza ottica. Quest’ultimo garantisce che ogni immagine sia ricca di dettagli e contrasti, catturando con precisione le sfumature di colore e la luce naturale, con una profondità che raramente si trova in altre action cam.

E la sua modalità 4K a 120 fps permette di registrare slow-motion fluidi e dettagliati, ideali per catturare azioni veloci con una qualità che ti lascerà a bocca aperta. Nel frattempo, l’Active HDR assicura immagini vivide e ben bilanciate anche in situazioni di forte contrasto luminoso, mentre la funzione PureVideo, supportata dall’intelligenza artificiale, riduce al minimo il rumore e migliora la gamma dinamica, permettendo di ottenere video di alta qualità anche quando le condizioni di illuminazione sono difficili.

Infine, il grande schermo touchscreen orientabile da 2,4 pollici facilita di gran lunga l’inquadratura!.

Realizza dei video incredibili grazie alla Insta360 Ace Pro, scontata a soli 369,99€ al posto dei classici 429,99€!