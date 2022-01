INPS, problemi al sito Web: è in corso un maxi attacco phishing via email

Proprio ieri l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha avuto una serie di problemi relativi alla connessione del proprio sito Web ufficiale. Poco dopo, INPS ha annunciato un maxi attacco phishing via email a danno di tutti gli iscritti. Si tratta di una campagna di truffe realizzate da cybercriminali esperti.

INPS: iscritti di nuovo sotto attacco cybercriminale

Un dubbio ci era venuto quando ieri vi avevamo avvertiti di una nuova trappola che sfruttava il buon nome di INPS. In sostanza si trattava di una serie di email fraudolente che avvisano l'utente di essere il destinatario di un bonus pari a 600 euro. Ovviamente nulla di tutto ciò era vero, ma serviva per spingerlo a inserire i suoi dati in una pagina Web fraudolenta.

Dopo poche ore dalla scoperta e comunicazione di questo attacco in atto, il sito ufficiale INPS ha iniziato ad avere problemi di connessione tanto che nessuna delle operazioni poteva essere eseguita. Da quel momento in poi altre email phishing hanno cominciato a raggiungere gli iscritti.

Tutt'ora pare sia ancora in corso questa campagna cybercriminale che si finge il servizio clienti dell'Istituto proponendo un link volto a risolvere il problema. In realtà si tratta di una pagina web realizzata ad hoc per carpire i dati personali e bancari, tra cui numero di conto corrente e carta di credito, del povero malcapitato che cade nella trappola.

La situazione è così peggiorata, continuando a intensificarsi, tanto che INPS si è trovata costretta a diramare in una nota ufficiale l'accaduto allertando così, sia sul suo sito che tramite mail, tutti gli utenti che potrebbero finire nelle mani dei cybercriminali perdendo i loro dati personali e i loro risparmi:

L’Istituto invita i propri utenti a diffidare di tali comunicazioni, in quanto finalizzate a sottrarre fraudolentemente dati anagrafici oppure relativi a conti correnti o a carte di credito. Si ricorda, al riguardo, che le informazioni sulla propria posizione sono consultabili accedendo direttamente al sito www.inps.it e che l’INPS, per motivi di sicurezza, non invia mai comunicazioni di posta elettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili. Per ogni necessità di assistenza si invita a contattare le sedi dell’Istituto o il contact center ufficiale allo 06 164164.

La Polizia Postale sta indagando sulla situazione alla ricerca dei responsabili che stanno diffondendo queste pericolose email phishing. Nel frattempo l'INPS sta continuando con la manutenzione del suo sito ufficiale per aggiornarlo e risolvere così il problema.