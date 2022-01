INPS: attenzione alla trappola phishing dei 600 euro

Tutti gli utenti dovrebbero prestare molta attenzione in questi giorni alle mail che riceveranno. Purtroppo è stata segnalata una nuova truffa phishing che sfrutta il nome del noto ente per la previdenza sociale INPS. In pratica, il messaggio avvertirebbe circa la possibilità di usufruire di un sussidio sociale pari a 600 euro, ma che, a causa di un errore dell'Istituto Nazionale, non è stato possibile accreditare. Ecco tutti i dettagli per non cadere in questa pericolosa trappola mangia soldi.

INPS: hai ricevuto 600 euro

“Hai ricevuto 600 euro” è la prima frase che balza all'occhio di chi riceve questa mail firmata INPS. Una sorpresa che molti utenti hanno appreso con particolare felicità, se non che il testo prosegue spiegando che l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non ha potuto finalizzare l'accredito per un errore. Ed è qui che ha inizio la truffa.

Infatti, successivamente viene spiegato alla vittima come poter ovviare al problema. Nel messaggio è quindi indicato un link che rimanda a un format da compilare, necessario all'aggiornamento dei dati. È chiaro che, per ricevere una somma di denaro, che l'utente pensa provenga dall'INPS, dovrà anche indicare oltre ai dati personali anche quelli bancari.

In questo modo, cadendo nella trappola phishing, il povero malcapitato concederà tutte le sue informazioni personali ai cybercriminali che hanno realizzato questa truffa. Ciò potrebbe generare accessi e movimenti anomali sul conto tra cui bonifici offshore, addebiti indesiderati oltre alla vendita sul Dark Web dei dati personali.

Purtroppo si tratta di una scena già vista. Le truffe phishing, come questa ai danni di chi crede sia stata l'INPS a inviare la mail, sono molto diffuse e ogni giorno mietono sempre più vittime. Il nostro consiglio è quello di non cedere né allo spavento, quando il contenuto ha toni allarmistici, né all'ingenua felicità, quando il messaggio promette vincite, bonus o sussidi cospicui. Una delle cose più importanti da fare è non cliccare mai su link di dubbia provenienza.