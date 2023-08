Inizia la Serie A TIM: scopri come vedere tutte le dirette streaming

Sabato 19 agosto 2023 inizia la nuova stagione 2023/2024 della Serie A TIM! Scopri come vedere tutte le partite del campionato italiano in diretta streaming con una soluzione economica e completa. Abbonati subito a DAZN a partire da soli 30,99 euro al mese. Un ottimo prezzo dato che in aggiunta hai anche accesso a Serie BKT, LaLiga EA Sports, Basket Italiano ed Europeo, NFL, UFC, Ciclismo e tanto altro ancora.

Ti aspetta un calendario ricco di eventi super interessanti che puoi vedere in diretta e anche on demand. Tutto questo incluso nel tuo Piano STANDARD o nel tuo Piano PLUS. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile occasione. Ogni giorno hai una ricca programmazione di contenuti sportivi tutti da vedere e tutti con la qualità che solo DAZN offre.

Serie A TIM: tutto il calendario in diretta su DAZN

Grazie a DAZN, a partire da soli 30,99 euro al mese, hai tutto il calendario 2023/2024 della Serie A TIM disponibile in live streaming e on demand. Tra l’altro sono inclusi anche i pre-partita, le conferenze stampa e i post-partita con tutti i commenti direttamente dal campo e le novità che solo DAZN riesce a darti. Ogni telecronaca è affidata a un team di esperti con in aggiunta anche il commento tecnico di professionisti del calcio.

Insomma, con DAZN hai davvero tutto quello che ti serve per vivere un campionato italiano super emozionante e senza perderti nulla. Scopri le formazioni, guarda i dettagli tecnici, scopri il calciomercato in anteprima e vivi tutte le emozioni che proveresti stando allo stadio comodamente seduto sul divano di casa tua. Inoltre, puoi anche portare lo sport sempre con te grazie alla sua app multidispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.