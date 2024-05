Inglese o giapponese? Con Mondly impari 41 lingue con uno sconto del 95%

Se stai cercando il modo migliore per imparare una nuova lingua, la promozione lanciata da Mondly è l’ideale: con uno sconto del 95%, avrai accesso senza abbonamento a tutte le 41 lingue incluse. Il prezzo è di soli 99,99 euro, invece dei 1999,99 euro da listino.

Ecco Mondly: l’app per imparare le lingue

Mondly è un’app per l’apprendimento delle lingue che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo grazie alla sua efficacia e al suo approccio coinvolgente. Con le sue lezioni quotidiane, Mondly ti guiderà attraverso un percorso rapido e divertente, basato su principi consolidati che favoriscono l’apprendimento.

Mondly ti introduce alla lingua attraverso frasi e situazioni di vita quotidiana, anziché focalizzarsi solo sulle singole parole. Questo approccio pratico rende l’apprendimento più immediato e pertinente. Anche ascoltare e imitare la pronuncia dei madrelingua è fondamentale per acquisire una buona competenza linguistica: Mondly ti offre l’opportunità di farlo attraverso registrazioni di alta qualità.

Con Mondly, non solo imparerai le basi di una lingua, ma acquisirai competenze linguistiche pratiche che potrai utilizzare nella vita di tutti i giorni. Le lezioni sono strutturate per fornirti le parole e le frasi più utili in una varietà di contesti, dai viaggi alle situazioni lavorative.

Una delle caratteristiche di Mondly più apprezzate è l’interattività: grazie al chatbot integrato, puoi praticare conversazioni in qualsiasi momento, ricevendo feedback istantanei grazie alle tecnologia di riconoscimento vocale. Non dimentichiamo la flessibilità: puoi imparare in qualsiasi momento, grazie al supporto di numerosi dispositivi. Incluse nel prezzo avrai accesso anche a due app extra: Mondly AR, per imparare con la Realtà Aumentata, e Mondly Kids dedicata ai più piccoli.

Ora puoi risparmiare oltre 1.000 euro sull’acquisto del piano a vita Mondly: ciò significa che, una volta acquistato (con il 95% di sconto), avrai accesso all’app, a tutte le risorse e vantaggi per sempre, senza alcun abbonamento. Tutte le lingue – inglese, francese, spagnolo, ma anche giapponese, coreano e perfino il persiano – sono incluse nel piano a vita.