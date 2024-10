Inganno: la trama e quando esce la nuova serie italiana Netflix

Inganno, la nuova serie italiana con protagonisti Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti, sarà disponibile su Netflix dal 9 ottobre. Diretta dal regista Pappi Carsicato e prodotta dalla casa di produzione cinematografica Cattleya, è un thriller sentimentale ambientato tra Napoli e la Costiera amalfitana, con al centro la vita sentimentale di una donna di 60 anni. Riprendendo le parole del regista, racconta “un mondo fatto di passione, sensualità, conflitti, ombre e non detti”.

La trama di Inganno

Gabriella (Monica Guerritore) è la titolare di un rinomato albergo nella Costiera amalfitana. Fiera dei suoi 60 anni, sembra che la vita non debba più riservarle grandi sorprese, almeno fino a quando non incontra Elia (Giacomo Gianniotti), ragazzo affascinante e coetaneo di suo figlio maggiore, di cui si innamora perdutamente nonostante la differenza di età. Un amore per il quale la facoltosa donna è pronta a rivoluzionare la propria vita, a partire dal rapporto con gli stessi figli e la delicata questione dell’eredità.

Cast

Gli attori principali della serie Inganno sono Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti, interpreti rispettivamente di Gabriella ed Elia. Completano il cast Dharma Mangia Woods (nel ruolo della figlia di Gabriella), Emanuel Caserio (Stefano, il figlio di Gabriella), Francesco Del Gaudio, Denise Capezza, Fabrizia Sacchi, Sandra Ceccarelli e Geppy Gleijeses.

Parlando alla stampa del suo ruolo nella nuova serie Netflix, la Guerritore ha confermato di aver voluto intenzionalmente mostrare il proprio corpo senza filtri, perché “le donne devono sentirsi libere, a tutte le età, di vivere la passione”, aggiungendo che a 60 anni non si può avere un corpo di una ragazza di 30 anni, ma può ugualmente suscitare desiderio.

Quando esce

La data di uscita della serie Inganno è prevista per mercoledì 9 ottobre su Netflix.

Trailer

In attesa del debutto della nuova serie televisiva, ecco il trailer ufficiale di Inganno pubblicato sui canali social di Netflix.

Tra le principali novità di ottobre del catalogo Netflix, segnaliamo anche l’arrivo a fine mese della seconda stagione de La Legge di Lidia Poet.