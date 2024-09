La Legge di Lidia Poet 2: il teaser trailer svela la data di uscita

Intorno all’ora di pranzo gli account social di Netflix hanno pubblicato il primo teaser trailer de La legge di Lidia Poët 2, al termine del quale è stata svelata la data di uscita esatta della seconda stagione. I nuovi episodi debutteranno il prossimo 30 ottobre.

La serie è ispirata alla vita di Lidia Poët, prima avvocata della storia italiana. A interpretarla è l’attrice Matilda De Angelis, che insieme a Eduardo Scarpetta e Pier Luigi Pasino completa un cast giovane e talentuoso.



La legge di Lidia Poet 2: la seconda stagione uscirà il 30 ottobre

L’annuncio dell’uscita della seconda stagione era nell’aria e finalmente è arrivato. Tra le novità di questo secondo capitolo l’ingresso nel cast di Gianmarco Saurino: l’attore foggiano, divenuto popolare in seguito alla serie televisiva Doc in onda su Rai Uno e tra i protagonisti del film Maschile Plurale, interpreterà il procuratore Fourneau.

Dalle prime anticipazioni sappiamo che il personaggio interpretato da Saurino tratterà Lidia come sua pari, destando fin dall’inizio non qualche perplessità. Come proseguirà il rapporto tra i due? E quello con Jacopo?

A noi non resta che darvi appuntamento al 30 ottobre, per l’inizio del secondo capitolo de La legge di Lidia Poët. Prima di andare, vi confermiamo soltanto che, così come nella prima, anche in questa seconda stagione saranno in tutto sei gli episodi ad essere trasmessi sulla piattaforma streaming Netflix.