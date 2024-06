Informatica LOW COST su Amazon: fantastico Mini PC a soli 89,99 euro (-31%)

Un Mini PC che puoi portare anche in tasca, ma a cui non manca davvero niente: è il grande affare del giorno disponibile oggi su Amazon perché, grazie al 31% di sconto sul prezzo mediano, puoi acquistarlo a soli 89,99 euro. Davvero nulla per quello che ha da offrirti.

Mini PC a 89,99 euro: le caratteristiche

Il Mini PC ti sorprende innanzitutto per le dimensioni ultra compatte di 119x119x24mm e per un peso complessivo di soli 198 grammi.

Nonostante questo, sotto al cofano nasconde un processore Intel Celeron N4000 a basso consumo, con frequenze che variano da 1,1 GHz a 2,6 GHz, supportato da 6 GB di memoria DDR4 e un disco rigido eMMC integrato da 128 GB con uno slot di memoria M.2 SATA per espansione.

La connettività è garantita da ben 3 porte USB 3.2 Gen1, uscite video HDMI e VGA, che ti permettono di collegare anche due monitor contemporaneamente, porta ethernet e moduli WiFi 5 e Bluetooth 5.0.

Ideale come computer da ufficio, per home theater o per monitorare più schermi, questo Mini PC si presenta già completo e pronto all’uso e adatto agli scopi che preferisci. Non lasciarti sfuggire quindi questa opportunità di acquistarlo su Amazon a soli 89,99 euro.