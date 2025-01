In arrivo su Android una nuova funzione Gemini per Gmail: velocizzerà tutto

Google è intenzionata a migliorare e affinare sempre più il suo cavallo di battaglia: Gemini. Ora è in fase di distribuzione una piccola modifica, che potrebbe far piacere a molti, ovvero l’integrazione del pulsante “Inserisci” nel pannello del chatbot all’interno dell’app Gmail di Android, una scorciatoia per aggiungere in modo rapido le risposte generate dall’Intelligenza Artificiale.

Velocizza un processo che già esisteva

La nuova funzionalità è in rollout per tutti gli utenti Gmail di Android, tramite l’ultima versione dell’app (2025.01.05.715468168). Il nuovo pulsante “Inserisci” funge da scorciatoia per aggiungere risposte generate dall’Intelligenza Artificiale direttamente alle bozze delle e-mail, velocizzando così un processo che già esisteva.

Una volta toccato il pulsante, rappresentato da una freccia e che unisce le opzioni già esistenti nel pannello Gemini (tra cui “Mi piace”, “Non mi piace” e “Copia”), il testo viene generato automaticamente allegato come risposta alla bozza, eliminando di fatto la necessità di copiare e incollare manualmente la risposta.

All’interno del pannello Gemini troviamo già una serie di potenti funzionalità AI, introdotte nel corso dei mesi, come riepiloghi, recupero di informazioni da vecchie e-mail e interazione con gli eventi di Google Calendar. L’AI poteva già aiutare a scrivere risposte alle mail, ma finora gli utenti hanno dovuto fare affidamento sull’inserimento manuale di quelle generate dal chatbot.