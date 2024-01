IMPOSSIBILE dire di NO a Motorola moto g32, LOW COST a 139€ su eBay

Il miglior low budget Android che tu possa acquistare in questo momento ha un nome ben preciso: Motorola moto g32, quest’oggi incredibilmente in offerta su eBay al prezzo più conveniente degli ultimi mesi.

Sfruttando lo scioccante sconto immediato del 54% che ti permette di risparmiare ben 160€, praticamente il costo di un budget phone nuovo di zecca, il terminale Android del colosso hi-tech può essere tuo alla cifra di appena 139€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

L’eccellente low cost Android Motorola moto g32 è in super sconto del 54% su eBay

Nel caso in cui ti stessi chiedendo quali potrebbero essere le capacità di un device così economico, sappi che Motorola moto g32 è uno tra i migliori budget phone sul mercato. Infatti, nonostante costi davvero poco, troviamo un eccellente pannello da 6.5 pollici super smooth a 90Hz perfetto per guardare video a risoluzione Full HD+, un buon processore octa core, una mega batteria da 5000 mAh e anche il supporto al dual SIM.

Se tutto ciò non fosse ancora abbastanza, sul retro è presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di buona qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con un calo di prezzo su eBay di questa portata lo smartphone di Motorola è indubbiamente il low cost più interessante del momento, soprattutto se prendi in considerazione la sua interessantissima scheda tecnica; fatti furbo e mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

