Immortala i momenti migliori con questa Polaroid in SCONTO!

Esplora il magico mondo della fotografia istantanea con la Polaroid Go Generation 2, acclamata come la fotocamera istantanea più compatta e versatile sul mercato. Grazie al suo design compatto e portatile, diventa la compagna ideale per catturare la tua creatività ovunque l’ispirazione ti conduca.

La Polaroid Go Generation 2 non è solo una fotocamera, ma una vera per la creatività. Approfitta della magia della doppia esposizione per sovrapporre due immagini, creando foto uniche ed emozionanti. Ad esempio, potrai mescolare il ritratto di un amico con la suggestiva vista della tua città, generando immagini dall’impatto emotivo straordinario. L’innovativo autoscatto aggiunge un tocco di spontaneità ai tuoi scatti, consentendoti di catturare momenti di gruppo o autoscatti senza la necessità di impostare un timer.

Grazie all’impiego di una pellicola speciale, la Polaroid Go Generation 2 produce immagini ricche di colore. Le dimensioni ridotte delle foto, appena 6,5 x 5,2 cm, non solo le rendono ideali per una condivisione rapida, ma conferiscono anche originalità al tuo stile fotografico. Le foto Polaroid sono uniche e irripetibili, perfette per creare un album fotografico personale o regalare ricordi indelebili a familiari e amici.

Sensibile all’importanza della sostenibilità ambientale, la Polaroid Go Generation 2 è realizzata con il 30% di plastica riciclata. Ogni scatto diventa, quindi, contribuirà in qualche modo al tuo impegno per un futuro più ecologico attraverso un acquisto responsabile.