iMac con M3 in SUPER OFFERTA su Amazon (-230€)

iMac continua ad essere uno dei prodotti Apple più desiderati e apprezzati dagli utenti e con la nuova offerta Amazon c’è ora l’occasione giusta per acquistare il computer. Attualmente, infatti, il modello con chip M3 è disponibile al prezzo scontato di 1.399 euro, con 230 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate senza interessi. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il computer all in one di Apple. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iMac con M3 in offerta su Amazon: è da prendere subito

Tra i prodotti Apple, spicca sempre l’iMac, uno dei più caratteristici grazie a un design unico. Il modello in offerta è dotato del potente chip M3 oltre che di 8 GB di memoria condivisa e di 256 GB di SSD. Da notare anche il display Retina da 24 pollici. Dal punto di vista software, invece, c’è macoS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare l’iMac con chip M3 al prezzo scontato di 1.399 euro, beneficiando così di 230 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. Da notare anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza finanziamento. Il modello è venduto e spedito da Amazon. In sconto ci sono solo alcune colorazioni.