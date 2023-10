iMac con M2 e M2 Pro: il lancio è dietro l'angolo, a quanto pare

In queste ore apprendiamo che i prossimi computer desktop di casa Apple potrebbero arrivare molto presto. Addirittura, si legge che ci sarà una nuova iterazione dell’iMac con schermo da 24″ che approderà prestissimo sul mercato internazionale. Un recente rumor poi, prevede che questo all-in-one della mela disporrà di due chipset differenti: da un lato avremo l’Apple Silicon M2 (già visto in prodotti come Mac mini o MacBook Air), dall’altro lato invece, troveremo l’M2 Pro che è presente nel Mac mini e nel MacBook Pro da 14 e 16 pollici. A riportarlo, il giornale giapponese Mac Otakara.

iMac da 24″ (2023): cosa sappiamo ad oggi?

Secondo quanto afferma il blog nipponico infatti, l’all in one di Apple arriverà nuovamente in una sola dimensione con schermo Retina LCD IPS da 24,5″, ma disporrà di due processori differenti: uno farà parte del mercato consumer, l’altro invece, sarà destinato ai professionisti. Non di meno, ci saranno (sulla back cover) porte Thunderbolt 4, avremo il Bluetooth 5.3 e il Wi-Fi 6E.

C’è da dire che questo rumor va in controtendenza con quanto riferito da Mark Gurman che da tempo sostiene che l’iMac arriverà sul mercato direttamente con il chipset M3. Potrebbe anche essere che i piani di Apple siano cambiati in questi mesi ma ne dubitiamo, anche perché nessun’altra fonte sostiene che il PC verrà dotato dei SoC Apple Silicon di seconda generazione.

A sostegno di questa tesi però, il sito Mac Otakara rileva che ci sono delle configurazioni personalizzate dell’iMac da 24″ (2023/2024) che stanno affrontando gravi ritardi nella produzione. Come vedete, la confusione su questo prodotto regna sovrana. La domanda ora la giriamo a voi: sareste interessati all’acquisto di un iMac con M2 o M2 Pro? Fateci sapere i vostri pensieri in merito.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il meraviglioso Mac mini (2023), nella sua configurazione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, costa solo 599,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire se siete interessati all’acquisto di un nuovo PC di Apple.

