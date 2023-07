iMac (2021): il miglior All in One, oggi ad un prezzo WOW

Se state cercando un nuovo computer desktop di Apple, completo, ricco di funzionalità smart, con un design mozzafiato, con un display generoso e risoluto e con un processore in grado. di eseguire anche i compiti più importanti e complessi, vi consigliamo l’iMac del 2021 con M1 che, grazie agli sconti di Amazon, si porterà a casa con un prezzo di soli 1339,00€ al posto di 1579,00€, spese di spedizione incluse. Questo meraviglioso all in one è un gadget unico nel suo genere; se siete interessati vi comprarlo immediatamente prima che terminino le scorte disponibili. La versione in sconto è quella silver con CPU da 7 core e GPU da 8 core (su base M1), con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di spazio su SSD veloce. Non lasciatevelo sfuggire.

iMac (2021): a questo prezzo non puoi lasciartelo sfuggire

iMac (2021) da 24″ vanta un meraviglioso display da 24 pollici Retina LCD IPS con risoluzione 4,5K; è uno dei migliori pannelli che vi siano in circolazione e dispone di caratteristiche tecniche all’avanguardia che ve lo faranno amare ad ogni utilizzo. Il processore Apple Silicon M1 fa girare fluidi tutti i software, da Avid Media Composer a Adobe Premiere Pro. Nessun problema neanche con le app di editing fotografico, con quelle per la programmazione e non solo. Va benissimo anche per lo studio, per le attività di ufficio e di amministrazione.

In confezione troverete anche la tastiera Magic Keyboard e il Magic Mouse (entrambi si ricaricano via Lightning). Vi basterà collegarlo alla corrente per vederlo funzionante e seguire così la procedura guidata per la configurazione. A soli 1339,00€ questo iMac sarà in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo e non dovrete spendere neanche un centesimo in più per portarvelo a casa. Avrete poi diritto a due anni di garanzia con Amazon e ad un anno con Apple; non lasciatevelo sfuggire.

