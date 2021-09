Se sei alla ricerca di un sistema di illuminazione Smart, prendi seriamente in considerazione queste lampadine in promozione su Amazon. Disponibili in un pacco da 2 pezzi, te le porti a casa spendendo appena €15,59 il che è un affare. Con le spedizioni gratuite le ricevi in pochissimo tempo e se sei abbonato Prime, in sole 24 ore.

Illuminazione Smart: con queste due lampadine ti troverai una meraviglia

Rendere la propria casa intelligente è molto semplice, soprattutto se parti da un paio di lampadine dotate di WiFi. L'illuminazione smart, infatti, richiede una spesa minima ma ti offre subito un risultato eccezionale. In particolar modo, questo set da 2 pezzi è strabiliante perché oltre ad offrirti il vantaggio di comandarlo come vuoi, ti dà anche un'ampia autonomia di personalizzazione.

In particolar modo, le due lampadine sono dotati di attacco E27 e quindi sono compatibili con la maggior parte di lampade e lampadari in commercio. Ti basta montarle nella stanza in cui desideri utilizzarle, scaricare l'applicazione sul tuo smartphone e gioco sarà fatto. Se poi possiedi degli assistenti vocali, non farselo ripetere due volte perché potrai comandarle anche con il solo utilizzo della tua voce. Sono infatti compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant.

In merito alla personalizzazione, ti dico subito che non solo puoi scegliere una luce calda o una luce fredda, ma poi optare anche per un colore a tuo gradimento tra i 16 milioni disponibili. Ovviamente, come è giusto che sia, puoi interagire anche sull'intensità dato che le lampadine sono dimmerabili.

Non perdere l'occasione, infine, di creare vero e proprio routine grazie al timing integrato.

Acquista subito queste lampadine per creare il tuo sistema di illuminazione Smart su Amazon a soli 15,59€. Le ordini e le ricevi a casa in appena un giorno lavorativo se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario hai le spedizioni gratuite presso i punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home