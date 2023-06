Iliad, la rivoluzione continua: eSIM disponibili in Italia da oggi

Iliad, il famoso operatore di telefonia mobile, continua la sua marcia verso l’innovazione digitale con l’introduzione dell’eSIM. Questa novità, annunciata il 15 giugno 2023, rappresenta un importante salto in avanti nella comunicazione mobile e una risposta concreta alle esigenze dei 10 milioni di utenti della community mobile dell’operatore.

Iliad: l’eSIM arriva in Italia

Con l’eSIM, i clienti di iliad non avranno più bisogno di una SIM fisica per sottoscrivere le offerte dell’operatore. Questo significa dire addio al rischio di perdere o danneggiare la SIM durante l’inserimento o l’estrazione dallo smartphone. Inoltre, rappresenta una soluzione sostenibile che non richiede alcun supporto fisico o imballaggio, riducendo così l’impatto ambientale.

Tutte le offerte mobile Iliad sono disponibili per l’eSIM. Per chi ha un’offerta a 9,99€ o richiede il passaggio ad un’offerta a tale prezzo, l’attivazione dell’eSIM è gratuita. Per chi ha un’offerta con tariffa inferiore a 9,99€, iliad prevede un costo di attivazione una tantum di 9,99€. Lo stesso costo si applica ai nuovi utenti iliad, indipendentemente dall’offerta sottoscritta.

L’installazione dell’eSIM Iliad sul proprio smartphone (che naturalmente dovrà essere compatibile con questa tecnologia) è facile e veloce: basta inquadrare il QR code fornito al momento della sottoscrizione, inserire il codice segreto ricevuto e seguire alcuni semplici step di configurazione previsti dal dispositivo. Inoltre, la SIM virtuale può essere trasferita da un dispositivo all’altro, offrendo una maggiore flessibilità agli utenti che cambiano telefono.

L’ eSIM iliad è disponibile sul sito ufficiale dell’operatore, nelle Simbox presenti nei 38 Flagship Store, in tutti gli iliad Corner e chiamando il 177. Gli utenti esistenti possono richiederla attraverso la loro Area Personale.

Questa innovazione si inserisce nella #Rivoluzioneiliad, un percorso che mira a migliorare l’esperienza degli utenti mettendo al centro la loro necessità. Sebbene l’eSIM sia il nuovo focus, la possibilità di attivare l’offerta mobile desiderata con l’opzione della SIM fisica rimane sempre disponibile.

