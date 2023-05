Il web infestato da ransomware, crescita del 57% dalla fine del 2022

Stando a una ricerca portata avanti da Kroll, le attività dei ransomware stanno aumentando in questi ultimi mesi.

Nel primo trimestre del 2023, il settore dei servizi professionali ha infatti registrato un aumento del 57% dei casi, con la nicchia degli studi legali che risulta la più colpita dal fenomeno.

Nel contesto delle minacce online, i ransomware hanno rappresentato il 30% dei casi rilevati, seguiti a ruota da phishing e scam relativi alla posta elettronica. Sempre nello stesso periodo, Kroll ha notato un aumento del 56% nel numero di varianti ransomware uniche individuate.

Per quanto riguarda i singoli attacchi, i ransomware-as-a-service (RaaS) si confermano come i casi più frequenti, con LOCKBIT come nome predominante. Non mancano però anche minacce “indipendenti” come l’altrettanto temibile XORIST.

La rete pullula di ransomware: un trend in pericolosa crescita

L’era dei ransomware sembra dunque ancora ben lontana dal tramonto. D’altro canto, vulnerabilità come ProxyShell e Log4j hanno spianato la strada ai criminali informatici.

Di fatto, quello che era un fenomeno legato solo ad aziende e contesti simili, oggi è una minaccia per chiunque. Proprio per questo, l’adozione di un ottimo antivirus, è fortemente consigliata a chiunque.

Norton 360 Standard, per esempio, rappresenta una soluzione pratica e conveniente per chiunque desideri tenere a debita distanza ransomware e minacce simili.

Oltre al classico strumento di scansione e rilevamento malware, infatti, il prodotto Norton offre anche una soluzione specifica per queste minacce.

Stiamo parlando della possibilità di salvare file e documenti importanti su un apposito spazio cloud offerto. Questa soluzione è ideale per prevenire la perdita di dati dovuta a errori umani, ransomware, guasti tecnici, smarrimenti ed eventuali furti di un supporto fisico.

L’integrazione di strumenti avanzati come una VPN, un gestore di password e un firewall, confermano ancora una volta quanto la protezione proposta da Norton 360 Standard sia efficace sotto ogni punto di vista.

Infine, va tenuto conto anche dell’attuale promozione che riguarda questa suite di sicurezza.

Grazie al 60% di sconto, infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 Standard pagando solo 29,99 euro all’anno.

