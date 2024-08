Il videogame di One Piece per PS5 a soli 19€ è da prendere!

Se sei un fan della ciurma dei “cappelli di paglia”, non c’è offerta migliore che questa! Con un ribasso importantissimo, One Piece Odyssey per PlayStation 5 crolla dai classici 69,99€ a soli 19,99€: hai letto benissimo!

Tutte le caratteristiche di One Piece Odyssey

In questo titolo, la ciurma di Cappello di Paglia si ritrova catapultata in un mondo sconosciuto, sull’isola misteriosa di Waford. Dispersi dalla furia di una tempesta, i membri della ciurma dovranno affrontare sfide ardue, dimostrando il loro coraggio e rafforzando i legami di amicizia per riuscire a riunirsi e trovare una via d’uscita da questo arcipelago incantato.

Il sistema di combattimento rappresenta una delle innovazioni più interessanti del gioco. La battaglia si fa più strategica, consentendoti di sfruttare al meglio le abilità uniche di ogni membro della ciurma. La combinazione di attacchi devastanti e abilità speciali sarà fondamentale per abbattere i nemici più temibili. In aggiunta, il sistema “Dramatic Battle” ti permetterà di rivivere i momenti più iconici della serie in modo completamente nuovo, aggiungendo un ulteriore livello di emozione e nostalgia all’esperienza di gioco.

Essendo un vero e proprio GDR, avrai l’opportunità di interagire con gli abitanti dell’isola, risolvere enigmi complessi e immergerti nella storia di Waford. Ogni angolo dell’isola nasconde un frammento di storia, e ogni incontro può portare a nuove scoperte. Inoltre, la possibilità di personalizzare i tuoi personaggi, potenziando le loro abilità e dotandoli di nuove armi e armature, ti permetterà di creare una ciurma su misura, pronta a fronteggiare qualsiasi sfida.

Salpa verso nuovissime avventure con One Piece Odyssey, scontato a soli 19,99€, risparmiando ben 50€ sul prezzo di listino!