Il tuo iPhone diventa un Galaxy S23 con questa nuova app ufficiale

In quella che potremmo definire come una manovra marketing senza dubbio originale, Samsung ha annunciato il debutto di Try Galaxy.

Come suggerisce il nome, si tratta di un’applicazione pensata per provare quella che è l’esperienza dell’interfaccia One UI 5.1 presente su Samsung Galaxy S23. L’aspetto divertente della cosa è che l’app è stata lanciata per il marchio rivale per eccellenza: iPhone.

Come “provare” il Galaxy S23 sul tuo iPhone

Se possiedi un iPhone e vuoi lanciarti in questa prova puoi scaricare l’applicazione direttamente tramite QR Code o dal sito trygalaxy.com.

Una volta installata avrai la possibilità di rendere l’interfaccia del tuo iPhone come quella del Galaxy S23: potrai provare con mano alcune funzionalità esclusive come quelle relative alla post-produzione delle foto, alla personalizzazione dell’interfaccia e alle potenzialità delle altre app Samsung.

Avrai modo di accedere a funzionalità come Nightography, Rimasterizza immagine e Gomme Oggetto. E poi trovi alcuni video pensati per farti vivere l’esperienza di gaming garantita dalla linea Samsung Galaxy S23, senza contare le altre funzioni che riguardano batteria, privacy e display.

Per spingere gli utenti a passare da iPhone al nuovo Galaxy S23 possiamo dire che è una delle trovate pubblicitarie più originali degli ultimi tempi: se vuoi cimentarti in questa prova, non ti rimane che scaricare l’app.

