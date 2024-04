Il termometro digitale di Pic Solution a 2,98€ è REGALATO!

Il tuo termometro tradizionale si è rotto? Non disperare e preparati a fare una bella scorta! Il termometro digitale Pic Solution Vedo Family costa appena 2,98€ su Amazon: tutto merito dello sconto del 53%! Scopriamo tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche del termometro digitale Pic Solution

Con il suo design essenziale e intuitivo, il termometro Pic Solution Vedo Family si rivela adatto a persone di tutte le età, dai bambini agli anziani. Dotato di un singolo pulsante di accensione/spegnimento e di un display LCD di facile lettura, fornisce chiaramente e precisamente la temperatura rilevata.

La sonda flessibile e resistente assicura comfort ottimale durante la misurazione e, essendo impermeabile, agevola la pulizia e la disinfezione dopo l’uso.

Oltre alla sua funzione principale di misurazione della temperatura, offre una serie di funzioni avanzate, come l’allarme febbre sonoro che avverte quando la temperatura supera i 37,5°C, la memoria dell’ultima misurazione per tenere traccia dell’andamento della temperatura nel tempo, la sonda water resistant facile da pulire e disinfettare, e le batterie sostituibili per una lunga durata.

Per garantire un trasporto sicuro, il questo temrometro è fornito di un astuccio protettivo trasparente, ideale per riporlo e trasportarlo ovunque in tutta sicurezza.

E certificato conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE, il termometro Pic Solution Vedo Family è frutto di rigorosi test di qualità e utilizzo di materiali di alta qualità, garantendo affidabilità e precisione.

Non perdere questa fantastica opportunità per avere un dispositivo di altissima qualità che durerà sicuramente nel tempo. Prendi immediatamente il tuo termometro digitale Pic Solution Vedo Family a soli 2,98€, al posto dei classici 6,40€ di listino!