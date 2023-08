Il tablet definitivo per chi vuole tanto a poco: 2K, Android 13 e CPU avanzata a meno di 160€ (-38%)

Il TECLAST T40 Pro è un tablet dalle caratteristiche sorprendenti, offrendo prestazioni elevate e una serie di funzionalità in un pacchetto conveniente dal prezzo davvero competitivo. Attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 38%, al prezzo di 159,99€ anziché il prezzo consigliato di 259,99€, rappresenta un’opportunità intrigante per coloro che cercano un tablet versatile. È anche possibile riscattare un coupon per ottenere un ulteriore sconto di 10€: dovrai semplicemente spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Dotato di un display da 10.4 pollici con risoluzione 2K (2000×1200), questo tablet offre una qualità visiva eccezionale grazie alla combinazione delle tecnologie TDDI e T-color. Il corpo in metallo, reso più elegante dalla sabbiatura, contribuisce all’aspetto premium e al comfort dell’uso. Inoltre, grazie al processo a 12 nm, il tablet mantiene alte prestazioni senza surriscaldamenti.

Il sistema operativo Android 12, certificato GMS e Widevine L1 da Google, garantisce un’esperienza fluida e sicura. Il processore Octa-Core UNISOC T616, con frequenza fino a 2,0 GHz, offre prestazioni affidabili sia per le attività lavorative che per il gaming. A tutto questo viene abbinata una combinazione di 8 GB di RAM e 128 GB di ROM (espandibili fino a 1 TB tramite schede TF). Insomma, tutto quello di cui hai bisogno per assicurarti un multitasking impeccabile e un ampio spazio di archiviazione per giochi e contenuti multimediali.

La fotocamera posteriore da 13 MP e quella frontale da 8 MP consentono di catturare momenti speciali e partecipare a conversazioni video di alta qualità. Il tablet è dotato anche di quattro altoparlanti, offrendo un’esperienza audio coinvolgente. La batteria da 7000 mAh garantisce un’autonomia eccezionale, fino a 10 ore o più, mentre la ricarica rapida USB-PD da 18W assicura una ricarica efficiente. Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0 offrono connettività veloce e affidabile.

Insomma, il TECLAST T40 Pro è una scelta attraente per chi cerca un tablet versatile con prestazioni solide e caratteristiche di alta qualità. Con uno sconto significativo del 38% (+ buono da 10€), rappresenta un’opportunità da cogliere al volo.

