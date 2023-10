Il Sottocosto Unieuro continua online: Galaxy A54 da 256 GB in offerta a 389,90 euro

Il volantino Sottocosto Unieuro è terminato ufficialmente questa domenica, ma oggi sul sito unieuro.it sono disponibili tantissime offerte col Sottocosto Online. Tra queste spicca quella sul Samsung Galaxy A54 da 256 GB, in promo a 389,90 euro anziché un prezzo di vendita consigliato al pubblico di 569,90 euro, per effetto di un maxi sconto del 31%. Le spese di spedizione sono gratuite, con la consegna a casa stimata entro questo venerdì.

Samsung Galaxy A54 da 256 GB in offerta a 389,90 euro col Sottocosto Online di Unieuro

Quando mancano poco più di due mesi alla fine dell’anno lo possiamo dire: il Galaxy A54 di Samsung è stato il miglior medio di gamma di quest’anno nella fascia di prezzo compresa tra 300 e 500 euro.

Per lui parlano da soli 4 anni di major update e i 5 anni di patch di sicurezza, il che significa che a bordo del medio gamma di Samsung arriverà perfino Android 17.

Eccellente anche il display da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ in tecnologia AMOLED e refresh rate fino a 120 Hz. Per quanto riguarda la luminosità di picco, l’A54 raggiunge un livello fino a 1.000 nits, traguardo notevole per la fascia di prezzo a cui appartiene.

Rappresenta una sorpresa ulteriore il comparto camere, in grado di segnare una differenza ancora più marcata rispetto alla concorrenza. Se si esclude Pixel 7a, il Galaxy A54 è il miglior smartphone per le foto nella fascia media (non prendiamo in considerazione il Pixel 7 perché non può considerarsi un medio gamma).

Approfitta ora dell’ultima offerta del Sottocosto Online di Unieuro per acquistare a prezzo stracciato il Samsung Galaxy A54: il modello da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è in promo a soli 389,90 euro.

